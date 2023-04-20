Шістьох людей поранено за добу в результаті російських обстрілів Херсонської області

У Херсонській області за добу внаслідок ворожих обстрілів 6 осіб дістали поранення. Противник випустив по території області майже 300 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; у будівлю підприємства критичної інфраструктури та по території автопідприємства в Херсоні; в амбулаторію в Бериславській громаді.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу шестеро людей було поранено.

Також Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.