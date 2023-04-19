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20:41 19.04.2023

США виділяють допомогу Україні в галузі безпеки на суму $325 млн

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США виділяють допомогу Україні в галузі безпеки на суму $325 млн

Міністерство оборони США оголосило в середу про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки, що передбачає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди і протитанкові засоби, на загальну суму $325 млн.

"Це 36-те таке списання обладнання із запасів Міністерства оборони для України, яке адміністрація Байдена санкціонувала із серпня 2021 року", - повідомляється на сайті Міноборони США.

Пакет, окрім боєприпасів для HIMARS, передбачає 155-мм і 105-мм артилерійські постріли, ракети для протитанкових ракетних комплексів (TOW), комплекси протитанкового озброєння АТ-4, протитанкові міни, підривні боєприпаси для подолання перешкод, високоточні авіаційні боєприпаси і більше ніж 9 млн набоїв до стрілецької зброї. Також він включає чотири машини тилового забезпечення, контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів, обладнання для охорони портів і гаваней, а також запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", - йдеться в повідомленні.

Теги: #сша #військова_допомога

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