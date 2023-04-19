Події

15:04 19.04.2023

Зеленський відвідав прикордонників на Волині

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Зеленський відвідав прикордонників на Волині

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на кордон із Білоруссю та Польщею у Волинській області та провів зустріч із прикордонниками.

"Волинь. Кордон України з Білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що в нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість і лють, яка є у нас на захисті нашої держави. Всім тільки перемоги!", - написав Зеленський у телеграмі.

 

Теги: #волинь #зеленський

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