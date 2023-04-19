Події

13:35 19.04.2023

Резніков показав ЗРК Patriot, які прибули в Україну з Німеччини

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Резніков показав ЗРК Patriot, які прибули в Україну з Німеччини

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну зенітних ракетних систем Patriot.

"Сьогодні наше красиве українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули ЗРК Patriot. Наші сили ППО опанували їх так швидко, як тільки могли. І наші партнери дотрималися свого слова. Це результат складної роботи під керівництвом нашого президента Володимира Зеленського", - написав Резніков у твіттері.

Резніков подякував за підтримку главі Пентагону Ллойду Остіну, міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу, Федеральному міністерству оборони, міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, а також народам США, Німеччини та Нідерландів.

"Ми переможемо разом", - заявив міністр.

Пізніше заступник міністра оборони України Олександр Павлюк у своєму телеграм-каналі уточнив, що в Україну прибули системи ППО Patriot від США, Нідерландів і Німеччини.

"Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і БпЛА. Дякуємо нашим партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України!", - наголосив він.

Теги: #patriot_зрк

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