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10:30 18.05.2023

Система Patriot працює - спікер ПС ЗСУ

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Система Patriot працює - спікер ПС ЗСУ

Зенітно-ракетний комплекс Patriot працює і, можливо, використовувався цієї ночі, заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Я вчора казав, що знищити Patriot одним "Кинджалом" нереально. Якщо там і є якісь пошкодження, то, думаю, їх буде усунуто. Система Patriot працює. Може, навіть працювала цієї ночі", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в четвер.

Раніше в Міноборони країни-агресора заявили, що нібито "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" у місті Києві уражено зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США".

Пізніше в CNN повідомили, що офіційні представники США заявили, що система Patriot має мінімальні пошкодження після російської атаки Києва у вівторок.

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат закликав "не турбуватися про долю" зенітно-ракетного комплексу Patriot, наголосивши, що знищити систему одним ударом ракети "Кинджал" неможливо.

Теги: #patriot_зрк

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