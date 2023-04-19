Події

12:16 19.04.2023

Комісія Мінкультури обстежила ще три приміщення в Києво-Печерській лаврі

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Комісія Мінкультури обстежила ще три приміщення в Києво-Печерській лаврі

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та обстежила ще три приміщення монастиря.

"Комісія МКІП у Лаврі продовжує працювати. Вона здійснила огляд трьох пам'яток (двох національного, однієї - місцевого значення). А саме - майна корпусу 37, 37а, 38 – галерея до Ближніх печер, Дзвіниця на Ближніх печерах, Вхід до Галереї Ближніх печер", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в телеграм-каналі.

За словами міністра, двері будівель були замкнені, тому в присутності в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" за допомогою відповідних засобів технічні працівники забезпечили доступ комісії до зазначених приміщень.

"Зазначені об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамблю Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Стан об'єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано", - написав Ткаченко та опублікував фото незадовільного стану приміщень.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї і переходити до ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет Міністрів також 30 березня України визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій і до ООН.

12 квітня комісія Мінкультури з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування лаврою представниками УПЦ (МП). У самій УПЦ (МП) пояснюють плачевний стан "Книжкового складу" Києво-Печерської лаври відмовою Мінкультури надати погодження на реставрацію. 13 квітня поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври.

Комісія Мінкультури з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей, що перебувають у монастирях УПЦ (МП), підготує висновки своєї роботи після 15 травня. Робота комісії Мінкультури з приймання-передачі 79 об'єктів державного майна в Києво-Печерській лаврі триватиме понад три місяці.

Теги: #лавра #комісія

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