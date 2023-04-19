Події

08:56 19.04.2023

Інспекції суден щодо зернової угоди не проводять уже два дні

2 хв читати
Інспекції суден щодо зернової угоди не проводять уже два дні

У Стамбулі вже два дні не проводять інспекцій суховантажних суден у рамках чорноморської зернової ініціативи, повідомив у вівторок представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Я провів телефонну розмову з нашими колегами зі Стамбула. Ні вчора, ні сьогодні інспекцій там не проводили", - сказав Дюжаррік на брифінгу.

Він додав, що у Спільному координаційному центрі з цього питання ведуть "активні обговорення з представниками України, Росії" за підтримки Туреччини. Причиною припинення інспекцій представник генсека назвав "відсутність згоди сторін".

При цьому Дюжаррік наголосив, що ситуація, яка склалася з інспекціями, "тільки подвоює намір ООН забезпечити повне виконання зернової угоди".

Він додав, що голова МЗС РФ Сергій Лавров і генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорять це питання пізніше у квітні на зустрічі в Нью-Йорку.

Днями Україна заявила, що російська сторона вдруге за тиждень заблокувала інспектування суден, що прямували через Босфор у рамках "Чорноморської зернової ініціативи" в територіальних водах Туреччини.

Як зазначило Мінвідновлення, з квітня 2023 року російські представники СКЦ (Спільного координаційного центру) намагаються втрутитися в діяльність українських портів та експортерів через нав'язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що беруть участь у "зерновій ініціативі". Наприклад, із 14 квітня росіяни без будь-яких пояснень відмовили в реєстрації трьох суден (два з яких - Китай), на які вже очікує вантаж у порту "Південний".

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, то Росія - що тільки на 60.

 

 

Теги: #зерно #оон #призупинення #інспекція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 18.04.2023
Болгарія в середу може призупинити імпорт з України низки агротоварів на невизначений термін

Болгарія в середу може призупинити імпорт з України низки агротоварів на невизначений термін

17:41 18.04.2023
Посилення блокади "зернового коридору" критичніше за заборону на імпорт з боку низки країн ЄС - ВАР

Посилення блокади "зернового коридору" критичніше за заборону на імпорт з боку низки країн ЄС - ВАР

17:09 18.04.2023
Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

19:36 17.04.2023
Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

18:05 17.04.2023
Чехія не має наміру забороняти імпорт зерна з України, але працює над спільним вирішенням проблеми на рівні ЄС

Чехія не має наміру забороняти імпорт зерна з України, але працює над спільним вирішенням проблеми на рівні ЄС

16:19 17.04.2023
Понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл вирушити в українські порти і завантажити зерно, РФ намагається задушити економіку України - посол США

Понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл вирушити в українські порти і завантажити зерно, РФ намагається задушити економіку України - посол США

14:49 17.04.2023
РФ знову заблокувала інспекції суден з українським зерном у Босфорі - Мінвідновлення України

РФ знову заблокувала інспекції суден з українським зерном у Босфорі - Мінвідновлення України

01:51 17.04.2023
Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

00:54 17.04.2023
Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі його підлеглих у Судані

Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі його підлеглих у Судані

20:42 16.04.2023
Україна і Угорщина обговорили продовження переговорів щодо досягнення домовленостей щодо експорту українського зерна

Україна і Угорщина обговорили продовження переговорів щодо досягнення домовленостей щодо експорту українського зерна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві паводок кілька днів поспіль іде на спад, пік паводку очікується 22 квітня - влада

ЗС України знищили 620 окупантів, 4 танки, 9 артсистем і 23 БПЛА за добу

Зеленський у розмові з Маккарті порушив питання постачання літаків F-16

Українські зенітники ліквідували 10 із 12 "Шахедів", які атакували вночі Одеську область

На фронті загинув екснардеп Барна

ОСТАННЄ

У Києві паводок кілька днів поспіль іде на спад, пік паводку очікується 22 квітня - влада

Байден продовжив на рік заборону на заходження у порти США суден, пов'язаних із РФ

На Одещині в результаті влучання ворожого "Шахеда" в об'єкт рекреаційної інфраструктури сталася пожежа

ЗС України знищили 620 окупантів, 4 танки, 9 артсистем і 23 БПЛА за добу

У разі відступу ЗС України з Бахмута ворог з інших напрямків продовжить наступ на українські міста

Транзит агропродукції на адресу Румунії, Угорщини та Словаччини обмежуватися не буде

МЗС України викликало посла України в Білорусі для консультацій через зустріч Лукашенка з Пушиліним

Зеленський у розмові з Маккарті порушив питання постачання літаків F-16

Українські зенітники ліквідували 10 із 12 "Шахедів", які атакували вночі Одеську область

ЗС України за добу відбили понад 60 атак противника на 4 напрямках на східному фронті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА