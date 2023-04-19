ЗС України знищили 620 окупантів, 4 танки, 9 артсистем і 23 БПЛА за добу

За минулу добу ЗСУ знищили 620 окупантів, 4 танки, 9 артсистем і 23 БПЛА, повідомили в Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано, танків - 3665 (+4) од, бойових броньованих машин - 7110 (+12) од, артилерійських систем - 2819 (+9) од, РСЗВ - 538 (+0) од, засобів ППО - 285 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2376 (+23), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5692 (+16) од, спеціальна техніка - 330 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.