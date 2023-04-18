Події

21:59 18.04.2023

Зеленський вручив нагороди бійцям ЗС України, які проходять лікування в одному з шпиталів Полтавської області

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Президент Володимир Зеленський вручив нагороди бійцям Збройних сил України, які проходять лікування в одному зі шпиталів Полтавської області.

"Відвідав один із медичних закладів, у якому проходять лікування українські військовослужбовці Полтавської області. Спілкувався з пораненими бійцями та вручив їм нагороди. Дякую за службу! Одужуйте швидше. Перемога буде за нами!", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі Зеленського.

Повідомляється, що президент також вручив нагороди представникам медичних сил ЗС України.

"Хочу подякувати вам. Ви робите велику роботу, яку цінують не тільки хлопці та дівчата, які тут лікуються, а й усі громадяни України", - наголосив глава держави.Джерело:

Теги: #нагороди #бійці #зеленський

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