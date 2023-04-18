Держдеп США закликав країни НАТО уважно відстежувати дані про можливість розміщення ядерної зброї в Білорусі

Вашингтон пильно стежить за інформацією про можливість розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та вважає за необхідне обмінюватися даними на цю тему, заявила перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

"Ми всі спостерігаємо і висловлюємо занепокоєння... Ми всі повинні реагувати, звертати увагу на це. Я вважаю, ми маємо обмінюватися розвідданими, чого ми досі не використовували належним чином, але я сподіваюся, що ми продовжимо діяти в цьому напрямі", - сказала вона на відкритті щорічної конференції НАТО.