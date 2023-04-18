В Україні підтоплені 330 будинків, порушено сполучення із 30 населеними пунктами - ДСНС

У річках на півночі України відзначається зниження темпу підняття рівня води, наразі гідрологічна ситуація контрольована, повідомляється в оперативній інформації з ліквідації наслідків часткових підтоплень станом на 7:00 вівторка на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В Україні залишаються підтопленими 1 тис. 564 домогосподарства (Чернігівська область - 474, Кіровоградська - 323, Дніпропетровська - 269, Київська - 210, Черкаська - 181 і Полтавська - 107) і 330 будинків (Дніпропетровська область - 170, Кіровоградська - 87, Черкаська - 42, Чернігівська - 29 і Полтавська - 2).

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплені 9 тис. 138 га сільськогосподарських угідь.

Порушено транспортне сполучення із 30 населеними пунктами: Чернігівська - 29 та Київська - 1.

За добу підрозділи ДСНС відкачали майже 3 тис. куб. м води (від початку робіт - 15,2 тис.), перевезли 228 осіб (від початку робіт - 1 тис. 799).

Сезонне підвищення рівня води спостерігається в межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.