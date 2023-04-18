Події

09:50 18.04.2023

Росіяни за минулу добу 57 разів обстріляли Херсонщину, поранено одну людину - ОВА

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Російська окупаційна армія за минулу добу 57 разів обстріляла населені пункти Херсонської області, унаслідок цього було поранено одну людину, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Минулої доби через російську агресію поранення дістала одна людина", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

"Російські окупанти 57 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 342 снаряди з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації", - уточнюють в ОВА.

За даними ОВА, за добу Херсон був атакований шість разів, по місту випущено 14 снарядів. "Окупанти поцілили в територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської громади та лінію електропередач у Чорнобаївській громаді", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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