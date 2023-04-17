Події

19:55 17.04.2023

На окружній поблизу Харкова авто злетіло з траси, 1 людина загинула, 3 госпіталізовано

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На окружній поблизу Харкова авто злетіло з траси, 1 людина загинула, 3 госпіталізовано

Одна людина загинула, троє, зокрема дитина, постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в понеділок удень на окружній дорозі Харкова.

"Водійка автомобіля ЗАЗ Sens не впоралася з керуванням, виїхала на ліве по ходу свого руху узбіччя та зіштовхнулася з відбійником. На місці події від отриманих травм померла пасажирка транспортного засобу - жінка 1945 року народження. Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримала 40-річна водійка та її пасажири - дівчинка 2015 року народження та чоловік 1999 року народження", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Теги: #дтп #жертви #харків

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