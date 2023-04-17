Події

19:01 17.04.2023

Глава розвідки Нідерландів вважає Китай головною загрозою економічній безпеці країни

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Дії КНР становлять найбільшу загрозу економічній безпеці Нідерландів та сфери інноваційної діяльності, заявив Associated Press глава Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) Ерік Акербум у зв'язку із публікацією відомством щорічної оцінки ситуації.

"Китай використовує кіберпростір як зброю, для шпигунства, але він також відправляє до нас людей - студентів, усіляких представників наукової сфери для незаконного здобуття знань", - сказав він.

Він також заявив, що Нідерланди одночасно стикаються з погрозами тероризму, екстремізму, шпигунства, кібератак, саботажу, спроб прихованого впливу на нідерландське суспільство та організовану злочинність.

У свою чергу, у доповіді AIVD стверджується, що РФ також намагається активно вивідувати секретну інформацію в Нідерландах та в інших країнах Європи та НАТО.

В AIVD також вважають, що економічні складнощі, що виникли внаслідок ситуації навколо України, так само як у випадку з пандемією COVID-19, створюють відповідну атмосферу для процвітання теорій змов. У Службі зазначають, що "ненависть, антисемітизм і конспірологічні теорії поширюються в Нідерландах", а погрози походять від "джихадистів, терористів правих поглядів та людей, які вкрай вороже налаштовані стосовно уряду". При цьому на зростання радикальних поглядів ісламізму вплинуло повернення до влади в Афганістані руху "Талібан".

Акербум також згадав інцидент із витоком партії секретних документів Пентагону у відкритий доступ до соціальних мереж. Глава AIVD не виключив можливості повторення таких подій, але вже в Нідерландах.

7 жовтня 2022 року Мінторг США заборонив продаж Китаю найсучасніших чипів, а також обладнання, комплектувальних та програмного забезпечення для їхнього виробництва, причому особливу увагу приділили технологіям, пов'язаним зі штучним інтелектом та з потенційним військовим застосуванням. Проте японська Tokyo Electron Ltd. та нідерландська ASML Holding є двома найважливішими постачальниками продукції, які потрібні США для ефективного застосування санкцій проти Китаю.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди погодилися долучитися до таких обмежувальних заходів США. У січні повідомлялося, що Нідерланди введуть обмеження для компанії ASML Holding NV, заборонивши компанії продавати щонайменше деякі види літографічних машин, необхідних для виробництва низки сучасних мікросхем.

Теги: #китай #розвідка #нідерланди

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