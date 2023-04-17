Глава розвідки Нідерландів вважає Китай головною загрозою економічній безпеці країни

Дії КНР становлять найбільшу загрозу економічній безпеці Нідерландів та сфери інноваційної діяльності, заявив Associated Press глава Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) Ерік Акербум у зв'язку із публікацією відомством щорічної оцінки ситуації.

"Китай використовує кіберпростір як зброю, для шпигунства, але він також відправляє до нас людей - студентів, усіляких представників наукової сфери для незаконного здобуття знань", - сказав він.

Він також заявив, що Нідерланди одночасно стикаються з погрозами тероризму, екстремізму, шпигунства, кібератак, саботажу, спроб прихованого впливу на нідерландське суспільство та організовану злочинність.

У свою чергу, у доповіді AIVD стверджується, що РФ також намагається активно вивідувати секретну інформацію в Нідерландах та в інших країнах Європи та НАТО.

В AIVD також вважають, що економічні складнощі, що виникли внаслідок ситуації навколо України, так само як у випадку з пандемією COVID-19, створюють відповідну атмосферу для процвітання теорій змов. У Службі зазначають, що "ненависть, антисемітизм і конспірологічні теорії поширюються в Нідерландах", а погрози походять від "джихадистів, терористів правих поглядів та людей, які вкрай вороже налаштовані стосовно уряду". При цьому на зростання радикальних поглядів ісламізму вплинуло повернення до влади в Афганістані руху "Талібан".

Акербум також згадав інцидент із витоком партії секретних документів Пентагону у відкритий доступ до соціальних мереж. Глава AIVD не виключив можливості повторення таких подій, але вже в Нідерландах.

7 жовтня 2022 року Мінторг США заборонив продаж Китаю найсучасніших чипів, а також обладнання, комплектувальних та програмного забезпечення для їхнього виробництва, причому особливу увагу приділили технологіям, пов'язаним зі штучним інтелектом та з потенційним військовим застосуванням. Проте японська Tokyo Electron Ltd. та нідерландська ASML Holding є двома найважливішими постачальниками продукції, які потрібні США для ефективного застосування санкцій проти Китаю.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди погодилися долучитися до таких обмежувальних заходів США. У січні повідомлялося, що Нідерланди введуть обмеження для компанії ASML Holding NV, заборонивши компанії продавати щонайменше деякі види літографічних машин, необхідних для виробництва низки сучасних мікросхем.