Одного з організаторів "блогерських вечірок" із сексуальним насильством узято під варту в залі суду

Одного з організаторів так званих блогерських вечірок із сексуальним насильством над жінками узяли під варту в залі суду з альтернативою застави у 536 800 грн, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Взяли під варту в залі суду: учаснику скандальних вечірок призначили заставу понад пів мільйона гривень", - написав Нєбитов у телеграм-каналі в понеділок.

Він нагадав, що 1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру молодим людям, які доводили дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумились із жертв у соцмережах.

"Сьогодні ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів узяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень", - наголосив керівник поліції області.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося з посиланням на прокуратуру Київської області, правоохоронці повідомили про підозру третьому учаснику так званих блогерських вечірок із сексуальним насильством над жінками.

Група молодих людей створювала контент сексуально-насильницького характеру за участю жінок.

Вони розпивали з ними спиртні напої, після чого вчиняли вульгарні дії, знімаючи все це на власні мобільні телефони. Відео за участю жінок розміщували в телеграм-каналі і соціальних мережах, залишаючи принизливі повідомлення та коментарі.

Раніше організатору та іншому учаснику цих зустрічей було повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 3 ст. 301 КК України).

"Зазначені блогери за клопотанням прокуратури перебувають під вартою. До суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу третьому підозрюваному", - інформували в прокуратурі області.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу департаменту міграційної поліції Нацполіції України.