Події

12:29 17.04.2023

На півночі України знижується темп підняття рівня води в річках, у країні залишаються підтопленими 852 домогосподарства - ДСНС

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На півночі України знижується темп підняття рівня води в річках, у країні залишаються підтопленими 852 домогосподарства - ДСНС

У північних областях України спостерігається зниження темпу підняття рівня води в річках, гідрологічна ситуація контрольована, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Наразі гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтоплені 852 дворогосподарства (Чернігівська – 474, Черкаська – 182, Дніпропетровська – 79, Полтавська – 107 та Київська – 10) та 111 будинків (Дніпропетровська – 38, Черкаська – 42, Чернігівська – 29 та Полтавська - два), з них 38 дачних", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській і Полтавській областях унаслідок підняття води підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь.

Крім цього, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: 29 - у Чернігівській та одного - в Київській області.

Згідно з інформацією Гідрометцентру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

ДСНС посилено контролює гідрологічну ситуацію.

Теги: #вода #рівень #північ

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