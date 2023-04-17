Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі його підлеглих у Судані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш закликав покарати винних у загибелі підлеглих під час бойових дій у Судані армією та силами швидкого реагування.

"Жахливо. Зіткнення, що продовжуються в Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі трьох наших колег, які загинули під час виконання роботи. Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Як повідомлялося, у Судані другий день тривають бої між армією та воєнізованим угрупованням Сил швидкого реагування (СБР).

У суботу повідомлялося, що у столиці Судану Хартумі спалахнули зіткнення із застосуванням важкого озброєння між суданською армією та СБР. Командування СБР розповсюдило повідомлення, що президентський палац вже знаходиться під його контролем, як і аеропорти в містах Хартум, Мерое та ель-Аб'яд. У заявах командування також йдеться про те, що нинішня ситуація склалася після того, як збройні сили Судану без будь-якого попереднього повідомлення взяли в облогу одну з їхніх баз СБР у південному передмісті Хартума.