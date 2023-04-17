Події

00:54 17.04.2023

Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі його підлеглих у Судані

1 хв читати
Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі його підлеглих у Судані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш закликав покарати винних у загибелі підлеглих під час бойових дій у Судані армією та силами швидкого реагування.

"Жахливо. Зіткнення, що продовжуються в Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі трьох наших колег, які загинули під час виконання роботи. Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Як повідомлялося, у Судані другий день тривають бої між армією та воєнізованим угрупованням Сил швидкого реагування (СБР).

У суботу повідомлялося, що у столиці Судану Хартумі спалахнули зіткнення із застосуванням важкого озброєння між суданською армією та СБР. Командування СБР розповсюдило повідомлення, що президентський палац вже знаходиться під його контролем, як і аеропорти в містах Хартум, Мерое та ель-Аб'яд. У заявах командування також йдеться про те, що нинішня ситуація склалася після того, як збройні сили Судану без будь-якого попереднього повідомлення взяли в облогу одну з їхніх баз СБР у південному передмісті Хартума.

Теги: #оон #судан #україна #зіткнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:51 17.04.2023
Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

23:08 16.04.2023
За збитий 2020 року літак "МАУ" Іран засудив 10 іранських військових до ув'язнення

За збитий 2020 року літак "МАУ" Іран засудив 10 іранських військових до ув'язнення

19:26 16.04.2023
Шлях перемоги з Україною мають пройти МВФ і Світовий банк - голова НБУ

Шлях перемоги з Україною мають пройти МВФ і Світовий банк - голова НБУ

16:56 16.04.2023
Угорщина пов'язала свою заборону на ввезення зерна з України з діями Польщі та Словаччини

Угорщина пов'язала свою заборону на ввезення зерна з України з діями Польщі та Словаччини

16:50 16.04.2023
Поставлені Італією САУ вже в Україні на передовій - ЗМІ

Поставлені Італією САУ вже в Україні на передовій - ЗМІ

07:57 16.04.2023
ЄС закликає сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії

ЄС закликає сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії

19:21 15.04.2023
На одному з літаків SkyUp, що перебувають у столиці Судану, спрацював аварійний радіобуй, встановити стан літака неможливо

На одному з літаків SkyUp, що перебувають у столиці Судану, спрацював аварійний радіобуй, встановити стан літака неможливо

19:09 15.04.2023
Інформація про захоплення українських заручників у Судані не відповідає дійсності

Інформація про захоплення українських заручників у Судані не відповідає дійсності

14:46 15.04.2023
МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку з нестабільною ситуацією

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку з нестабільною ситуацією

02:41 15.04.2023
Пентагон виділить Україні понад $215 млн на модернізацію виробництва Javelin та Stinger

Пентагон виділить Україні понад $215 млн на модернізацію виробництва Javelin та Stinger

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська зросла до 13 - ДСНС

У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

ОСТАННЄ

Червоногригорівська громада також опинилася під ворожим обстрілом

Рівень підняття води в Київській області контрольований

Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

Порошенко про ПЦУ: Це справжня українська народна церква

Противник використовує школи для облаштування військових шпиталів у Запорізькій області

За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

Візит Кулеби до Багдада продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу та громадян - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА