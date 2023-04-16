Порошенко про ПЦУ: Це справжня українська народна церква

Лідер партії "Європейська солідарність" і п'ятий президент Петро Порошенко після участі в недільній Великодній службі в Михайлівському соборі, яку провів митрополит Епіфаній, заявив, що Православна церква України (ПЦУ) - справжня українська народна церква, повідомила пресслужба політичної сили.

"Православна Церква України, яка була створена через об’єднання православних церков і надання Томосу – це є церква українців. Це є церква Христова. І вона відрізняється від московської церкви тим, що у нас церква – народна. У нас – церква Христова, автокефальна. А в них церква – державна. І якщо держава в них злочинна, то представники російської православної церкви в Україні вже закінчують свій шлях", - переконаний Порошенко.

Він пояснив, що в ПЦУ "двері церкви відкриті і для тих, хто нарешті мав можливість розібратися і прийти до нашої церкви".

Політик наголосив, що в Україні " Це вже другий Великдень після широкомасштабного вторгнення і десятий – від початку війни".

"Я всіх хочу привітати і побажати, щоб до наступного Великодня була наша українська Перемога. За це ми сьогодні просимо у Бога. Я впевнений, що ці прохання співпадають з молитвами всіх українців і всього світу...", - підсумував лідер фракції "Євросолідарність" у Верховній Раді.