Події

19:16 16.04.2023

Противник використовує школи для облаштування військових шпиталів у Запорізькій області

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Противник використовує школи для облаштування військових шпиталів у Запорізькій області

Російські окупанти використовують школи для облаштування військових шпиталів у Запорізькій області, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"За даними Генштабу, у селі Високе Запорізької області спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги там надаються виключно російським військовослужбовцям", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, в окупації 90% медустанов використовуються як шпиталі для розміщення поранених російських військових.

Федоров зазначив, що загарбники зазнають величезних втрат на запорізькому напрямку, і станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів із пораненнями різного ступеня тяжкості.

 

 

 

Теги: #школи #запорізька #шпиталі

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