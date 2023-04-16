Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 12-ти, під завалами можуть перебувати ще три людини - ДСНС

Кількість жертв обстрілу Слов'янська збільшилася до 12, з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка, під завалами можуть залишатися ще троє людей, роботи тривають, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу м. Слов'янськ, що відбувся 14 квітня, постраждали 34 особи, з них 12 загиблих і 22 поранених", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

"За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 3 осіб", - зазначають у ДСНС.

Пошуково-рятувальна операція триває. До роботи залучено 41 людей особового складу ДСНС та 11 одиниць техніки. Від комунальних служб - 6 одиниць техніки та 6 осіб.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю, 14 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру. Раніше було відомо про 11 загиблих.