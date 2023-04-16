У результаті обстрілів на Донеччині поранено чотири людини

За минулу добу внаслідок обстрілу населених пунктів Донецької області поранено 4 людини, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 15 квітня росіяни поранили 4 жителів Донеччини", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в неділю вранці.

Також він повідомив, що вдалося встановити інформацію про 2 загиблих і 3 поранених унаслідок ракетного удару по Слов'янську.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.