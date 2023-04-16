Події

08:08 16.04.2023

ЗС України за добу знищили 520 окупантів, 4 танки, 10 артсистем, 3 РСЗВ, засіб ППО і літак

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ЗС України за добу знищили 520 окупантів, 4 танки, 10 артсистем, 3 РСЗВ, засіб ППО і літак

ЗС України в суботу, 15 квітня, знищили 520 окупантів, 4 танки, 10 бронемашин, 10 артсистем, 3 РСЗВ, один засіб ППО, літак і 14 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомив Генштаб на фейсбук-сторінці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 182 070 (+520) осіб ліквідовано, танків - 3657 (+4) од, бойових броньованих машин - 7083 (+10) од, артилерійських систем - 2795 (+10) од, РСЗВ - 538 (+3) од, засоби ППО - 284 (+1) од, літаків - 308 (+1) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5658 (+12) од, спеціальна техніка - 326 (+2)", - ідеться в ранковому зведенні в неділю.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

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