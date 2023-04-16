Події

07:27 16.04.2023

Адміністратора телеграм-каналу про повістки в Луцьку засуджено на п’ять років

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У Луцьку до 5 років із випробувальним терміном у два роки засудили адміністратора телеграм-каналу, який публікував місця вручення повісток, повідомляє місцеве видання "Волинські новини".

"Засудили адміністратора телеграм-каналу, який повідомляв, де в Луцьку роздають повістки. Інтернет-ресурс виявили в березні. Вів його молодий лучанин. Молодику інкримінували перешкоджання законній діяльності Збройних сил України", - ідеться в повідомленні на сайті видання з посиланням на ТРК "Аверс".

Вдома у власника телеграм-каналу провели обшуки. За місяць йому призначили 5 років тюремного ув'язнення з випробувальним терміном на два роки.

 

 

 

Теги: #луцьк #повістки #адміністратор

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