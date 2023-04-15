Події

20:36 15.04.2023

Українські санкції проти російських компаній і фізосіб синхронізуються з глобальними

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Українські санкції проти російських компаній і фізосіб синхронізуються з глобальними

Українські санкції синхронізуються з глобальними, заявив у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за російський терор або допомагають йому. Зокрема, це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями. Окремий перелік – це ІТ-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії", - сказав він.

За його словами, "усі українські санкції синхронізуємо з глобальними санкціями - це неминучий процес".

"Санкційний тиск на всіх, хто винен у цій агресії, блокування їхніх активів і можливостей на рівні всього світу - це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресії. І я дякую всім, хто допомагає нам, Україні!", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #росія #санкції

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