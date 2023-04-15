Події

16:16 15.04.2023

Жінка та її 28-річна донька загинули в Херсоні в суботу внаслідок обстрілу РФ

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Жінка та її 28-річна донька загинули в Херсоні в суботу внаслідок обстрілу РФ

У Херсоні внаслідок обстрілу російських військових загинули дві жінки, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У результаті обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинули дві жінки. Вони дістали мінно-вибухових травм, несумісних із життям" - написав він у телеграм-каналі.

Зі свого боку Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) поінформувала, що російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста. Ворожі снаряди влучили в територію біля освітнього закладу.

"Цей російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки", - уточнили в ОВА та висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

 

Теги: #херсон #жерстви #обстріли

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