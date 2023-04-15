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14:46 15.04.2023

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку з нестабільною ситуацією

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МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку з нестабільною ситуацією

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в столиці країни м. Хартум.

"У зв'язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан м. Хартум рекомендуємо громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває, уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз і урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання", - йдеться в повідомленні МЗС, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Рекомендуємо українцям у Судані також повідомити свої дані посольству України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на емейл: emb_eg@mfa.gov.ua, або почесному консульству України в Хартумі: +249 91 230 2520.

У Хартумі виник конфлікт між службовцями регулярної армії Судану та Силами швидкого реагування. Звуки стрільби та вибухи чути в суботу в столиці Судану Хартумі, передають арабські ЗМІ. За їхніми даними, протистояння виникло між регулярною армією Судану і Силами швидкого реагування, командування яких звинуватило військовослужбовців у захопленні їхньої бази в одному з передмість на півдні Хартума.

Крім того, надходить інформація про те, що службовці Сил швидкого реагування перебувають на території міжнародного аеропорту в Хартумі, який, згідно з даними ЗМІ, призупинив роботу.

Теги: #судан #мзс

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