Невеликий дощ очікується в ніч на неділю в низці областей України

У західних, Одеській та Миколаївській областях вночі 16 квітня та в більшості північних і центральних областей невеликий, місцями помірний дощ; на решті територій без суттєвих опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8°, у східній частині та в Карпатах 0-5° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°.

У Києві в неділю, 16 квітня, вночі невеликий дощ, вдень без суттєвих опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 16 квітня найвища температура вдень була 26,8 у 1972 р., найнижча вночі -3,9 у 1898 р.

У понеділок, 17 квітня, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях - дощ, місцями гроза, вдень в окремих районах град; на решті територій без суттєвих опадів.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у південній та південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, на Лівобережжі 2-7° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.