Події

11:05 15.04.2023

У Бериславському районі внаслідок ворожих обстрілів поранено 2 людини за добу

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Унаслідок обстрілу Бериславського району Херсонської області за минулу добу 2 людини дістали поранень, повідомив голова РВА Володимир Литвинов.

"Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди жителів. На жаль, унаслідок обстрілу с. Ольгівка двоє людей дістали поранень", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За даними РВА, протягом доби під ворожим вогнем окупантів опинилися Бериславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади. Серед них - м.Берислав, с.Зміївка, с.Томарине, с.Золота Балка, с.Миколаївка, с.Ольгівка, с.Одрадокам'янка, с.Львів та с.Тягинка.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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