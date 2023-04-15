Події

08:28 15.04.2023

Ворог із РСЗВ і важкої артилерії обстріляв Очаківську громаду, пошкоджено об'єкти інфраструктури

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Ворог із РСЗВ і важкої артилерії обстріляв Очаківську громаду, пошкоджено об'єкти інфраструктури

Російські окупанти минулої доби з РСЗВ і важкої артилерії обстріляли Очаківську громаду, пошкоджено об'єкти інфраструктури, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Миколаївський район: учора, 14 квітня, о 08:28, 12:35, 14:31, 15:17, 17:12 ворог здійснював артилерійські обстріли із застосуванням РСЗВ і важкої артилерії по м. Очаків, акваторії та узбережжю Очаківської громади", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, є пошкодження об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріл #миколаївська #очаків

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