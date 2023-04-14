Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 6, поранених - 18

Кількість загиблих унаслідок ворожого обстрілу м. Слов'янськ Донецької області збільшилася до 6 осіб, серед них дитина, поранених - 18, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Станом на 19:00 кількість загиблих у Слов'янську зросла до 6. У машині "швидкої допомоги" померла дитина, яку було витягнуто з-під завалів. Відомо про 18 поранених. Серед них теж є дитина", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

"Кількість постраждалих постійно зростає. Поліцейські продовжують обходити будинки і виявляти тих, хто потребує допомоги", - наголошується в повідомленні.

Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині, унаслідок цього було влучання у три житлові будинки, раніше було відомо про 5 загиблих і 17 поранених.