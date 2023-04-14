Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня голову Сенату та голову Палати депутатів парламенту Чехії
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня голову Сенату Мілоша Вистрчіла і голову Палати депутатів парламенту Чехії Маркету Пекарову Адамову.
Відповідний указ №225/2023 було оприлюднено на сайті глави Української держави.
"За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-чеського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня Вистрчіла Мілоша - голову Сенату парламенту Чеської Республіки, Пекарову Адамову Маркету - голову Палати депутатів парламенту Чеської Республіки", - ідеться в тексті документа.