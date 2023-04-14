Зеленський поставив Малюку і Буданову завдання "постійно знищувати окупантів"

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю наради з головою СБУ Василем Малюком і головою Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і поставив їм завдання "постійного знищення окупантів".

"Протягом дня був на зв'язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим. Ключове - це постійне знищення окупантів, це "мінусування" їхньої логістики і будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують, які пам'ятають, що за кожний російський удар по наших містах і селах, по наших позиціях, за кожне вбивство українців окупант має нести свої максимально відчутні втрати", - заявив президент