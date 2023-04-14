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17:46 14.04.2023

Члени JIT уклали угоду про розслідування злочину геноциду

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Члени JIT уклали угоду про розслідування злочину геноциду

Члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (Joint Investigation Team, JIT) уклали угоду про розслідування не лише воєнних злочинів, а й злочинів геноциду, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю, угода про розслідування злочину геноциду підписана у Вільнюсі після робочого засідання.

Український генпрокурор Андрій Костін подякував партнерам за підтримку України на шляху розвитку мережі всеосяжної відповідальності РФ.

"Міжнародна співпраця в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду виходить на новий рівень. Об’єднуємо зусилля з партнерами для розслідування цього "злочину злочинів". Угода сприятиме обміну доказами та інформацією, а роботу JIT посилять міжнародні експерти", - зазначив Костін.

За його словами, з перших днів повномасштабного вторгнення стало очевидним, що масовість та системність воєнних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях України, має ознаки кампанії переслідування українців як національної групи.

"Наразі в наших розслідуваннях перевіряємо два основні аспекти: чи мають окремі воєнні злочини ознаки геноциду та чи свідчать виявлені патерни про сплановану політику геноциду", - повідомив генпрокурор.

Генпрокурор Литви Ніда Ґрунскене наголосила: "Наші спільні дії, спрямовані на забезпечення швидкої та реальної координації та взаємодії дій правоохоронних органів, - це набагато більше, ніж просто практичний, логістичний крок. Це сигнал світу про те, що винні у цьому військовому вторгненні не послаблять нашу спільну відданість вільному та демократичному суспільству".

У повідомленні відомства також зазначається, що під час дводенної координаційної зустрічі у Вільнюсі учасники обговорювали перебіг розслідувань, їхні напрями та консультувалися щодо важливих рішень у діяльності JIT, а також можливість приєднання до JIT Європолу.

У JIT входять Україна, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Її учасниками є Євроюст та Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

У березні 2023 р. було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством юстиції США та країнами-членами JIT.

Теги: #геноцид #угода #jit

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