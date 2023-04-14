До 28 збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном

Кількість країн, де можна скласти національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, збільшилася до 28, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Раніше ми повідомляли, що перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників НМТ, не є остаточним, адже перемовини з окремими установами/організаціями ще тривають. Цього тижня його було розширено", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних населених пунктах: Австрія (Відень), Азербайджан (Баку), Бельгія (Брюссель), Болгарія (Варна, Софія), Велика Британія (Абериствіт, Единбург, Лондон), Грузія (Тбілісі), Данія (Орхус), Естонія (Таллінн), Ірландія (Дублін), Іспанія (Валенсія), Італія (Мілан, Рим), Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто), Латвія (Рига), Литва (Каунас), Молдова (Кишинів), Нідерланди (Роттердам), Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін), Португалія (Лісабон), Румунія (Бухарест), Словаччина (Братислава), США (Нью-Йорк, Сакраменто), Угорщина (Будапешт), Фінляндія (Гельсінкі), Франція (Марсель, Париж), Чехія (Брно, Прага), Швейцарія (Берн) і Швеція (Стокгольм).

"Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася зручніша для вас локація, - зможете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ триватиме з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня. Реєстрація стартувала 3 квітня і триватиме до 3 травня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики, англійської, французької, іспанської, німецької та французької мов, біології, хімії та з історії України.