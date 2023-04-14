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13:56 14.04.2023

Полтавського міського голову звільнено з обійманої посади на виконання вироку суду

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Полтавського міського голову звільнено з обійманої посади на виконання вироку суду

Полтавського міського голову Олександра Мамая звільнено з обійманої посади на виконання вироку Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який набув чинності 4 квітня 2023 року, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову О. Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

З огляду на це, як повідомляє САП, виконавчий комітет Полтавської міської ради 12 квітня звільнив Мамая з обійманої посади, йому видано трудову книжку з відповідним записом згідно з вимогами законодавства.

Раніше повідомлялося, що Мамая було визнано винним в організації розтрати понад 0,5 млн грн, суд призначив йому рік випробувального терміну. На початку березня Мамай уклав угоду про визнання провини й відшкодував завдані збитки. Крім того, за умовами угоди Мамай зобов'язався перерахувати 2 млн грн до Фонду UNITED24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів".

Теги: #полтава #мамай #сап

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