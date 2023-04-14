Події

13:12 14.04.2023

Російські окупанти можуть заблокувати персонал на Запорізькій АЕС

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Російські окупанти можуть заблокувати персонал на Запорізькій АЕС

З огляду на величезний дефіцит професійних атомників, необхідних для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, і побоюючись українського наступу, російські окупанти готуються до тривалого утримання в заручниках співробітників станції, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у п'ятницю в телеграмі.

"Загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в НАЕК, до таких дій окупанти вже вдавалися на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС.

"Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей у заручниках аж до деокупації", - констатували в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, у російському ЄДРЮО 3 жовтня 2022 року за адресою в Москві було зареєстровано АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" зі статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% КК - держкорпорація "Росатом", гендиректор - Олег Романенко.

 

Теги: #енергоатом #заес

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