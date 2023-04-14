Події

12:14 14.04.2023

Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників

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Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників

Україна повернула тіла ще 82 загиблих українських військових, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованої території.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - йдеться в повідомленні Мінреінтеграції в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначимо, що передання тіл загиблих захисників здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

 

Теги: #тіла #мінреінтеграції

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