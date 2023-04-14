У Повітряних силах не виключили обстрілу окупантами України на Великдень

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключив можливості обстрілу російськими окупантами України на Великдень, 16 квітня.

"Складно сказати. Може бути", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання щодо ймовірності того, що окупанти вдадуться до широкомасштабних обстрілів території України на Великдень через дефіцит ракет.

"Нічого святого ці люди не мають. Вони, можливо, можуть зробити різні провокації і на ці свята, а попереду ще їхні "скрепи" першотравневі, дев'ятитравневі тощо. Тому треба просто готуватися, бути уважними, берегти себе, насамперед нашим громадянам, дотримуватися сигналів повітряної тривоги, а Повітряні сили будуть робити все можливе", - додав представник Повітряних сил ЗСУ.