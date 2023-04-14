Події

11:38 14.04.2023

У Повітряних силах не виключили обстрілу окупантами України на Великдень

1 хв читати
У Повітряних силах не виключили обстрілу окупантами України на Великдень

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключив можливості обстрілу російськими окупантами України на Великдень, 16 квітня.

"Складно сказати. Може бути", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання щодо ймовірності того, що окупанти вдадуться до широкомасштабних обстрілів території України на Великдень через дефіцит ракет.

"Нічого святого ці люди не мають. Вони, можливо, можуть зробити різні провокації і на ці свята, а попереду ще їхні "скрепи" першотравневі, дев'ятитравневі тощо. Тому треба просто готуватися, бути уважними, берегти себе, насамперед нашим громадянам, дотримуватися сигналів повітряної тривоги, а Повітряні сили будуть робити все можливе", - додав представник Повітряних сил ЗСУ.

 

Теги: #великдень #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 13.04.2023
Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

16:05 11.04.2023
У харківських церквах служб у ніч на Великдень не буде, освятити паски можна буде протягом дня - мер

У харківських церквах служб у ніч на Великдень не буде, освятити паски можна буде протягом дня - мер

14:56 11.04.2023
"Нова пошта" у великодні дні працюватиме за звичайним графіком

"Нова пошта" у великодні дні працюватиме за звичайним графіком

12:21 11.04.2023
У Києві на Великодні свята богослужіння відбуватимуться онлайн, комендантська година залишається чинною - влада

У Києві на Великодні свята богослужіння відбуватимуться онлайн, комендантська година залишається чинною - влада

10:53 11.04.2023
На Великдень комендантська година в Україні залишається чинною, не можна нехтувати сигналами тривоги - патрульна поліція

На Великдень комендантська година в Україні залишається чинною, не можна нехтувати сигналами тривоги - патрульна поліція

13:15 10.04.2023
Комендантська година в Київській області на Великдень не зміниться - ОВА

Комендантська година в Київській області на Великдень не зміниться - ОВА

07:43 09.04.2023
"Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми все одно віримо у свободу"

"Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми все одно віримо у свободу"

13:38 07.04.2023
Для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі, потрібні сучасні винищувачі - Ігнат

Для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі, потрібні сучасні винищувачі - Ігнат

11:55 05.04.2023
Комендартську годину в Києві на Великдень не скасовуватимуть - КМВА

Комендартську годину в Києві на Великдень не скасовуватимуть - КМВА

21:13 04.04.2023
На Великодні свята в Херсонській області буде заборонено відвідування кладовищ і проведення богослужінь під час комендантської години

На Великодні свята в Херсонській області буде заборонено відвідування кладовищ і проведення богослужінь під час комендантської години

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КС відкрив провадження щодо конституційності Угоди між Україною та РФ про перебування ЧФ РФ в Україні від 2010 року

Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників

Посол Канади: Ми раді бачити ордер на арешт Путіна і очікуємо від МКС більше рішень

Буданов про витік секретних документів Пентагону: РФ - єдиний бенефіціар від цього

ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 4 танки та 7 артсистем

ОСТАННЄ

Російські окупанти можуть заблокувати персонал на Запорізькій АЕС

Посол Канади про майбутній саміт НАТО: Важливість безпеки України для альянсу буде на першому місці в порядку денному

КС відкрив провадження щодо конституційності Угоди між Україною та РФ про перебування ЧФ РФ в Україні від 2010 року

Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників

Посол Канади: Ми раді бачити ордер на арешт Путіна і очікуємо від МКС більше рішень

Прикордонники передали компетентним органам священика УПЦ (МП) з компрометуючими матеріалами

Освітяни зобов'язані щонайменше 10% часу на підвищення кваліфікації приділяти знанням із психологічної підтримки - освітній омбудсмен

Комісія Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) підготує висновки після 15 травня

Прогноз погоди на вихідні 15–16 квітня: Великдень із дощами та грозами

У тунелі на вул. Теліги в Києві обмежено рух - патрульна поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА