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08:34 14.04.2023

Зеленський підписав указ про призначення Лисогора головою Луганської ОДА, а Артюха - Сумської ОДА

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Зеленський підписав указ про призначення Лисогора головою Луганської ОДА, а Артюха - Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Артема Лисогора головою Луганської ОДА, а Володимира Артюха - головою Сумської ОДА.

Відповідні укази №212/2023 і №213/2023 від 12 квітня 2023 року опубліковано на сайті глави держави.

Лисогор раніше був заступником начальника головного управління Національної поліції Житомирської області, з жовтня 2021 року до червня 2022 року був відряджений для виконання обов'язків заступника командувача Об'єднаних Сил із задіяння сил і засобів підрозділів Національної поліції. На жовтень минулого року мав звання полковника.

Генерал-лейтенант Володимир Артюх у серпні минулого року був нагороджений орденом за заслуги 1-го ступеня, служив на командних посадах до заступника начальника Генштабу ЗСУ, а на кінець літа минулого року був радником начальника Вінницької обласної військової адміністрації.

 

 

 

 

Теги: #указ #ода #луганська #сумська_область

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