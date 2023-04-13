Події

19:16 13.04.2023

Зеленський провів засідання Військового кабінету

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Зеленський провів засідання Військового кабінету

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер засідання Військового кабінету, повідомив він у відеозверненні в четвер.

"Сьогодні провів військовий кабінет – особливий формат роботи з керівниками нашого сектора оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору", - сказав він.

"Це було змістовно. І наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму – наближаємо перемогу. По максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму. Ворог обов’язково зазнаватиме втрат у відповідь за кожен удар по українцях", - заявив Зеленський.

Теги: #засідання #військовий_кабінет

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