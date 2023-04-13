Події

14:02 13.04.2023

На окупованій ЗАЕС вибухнула російська міна

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На окупованій ЗАЕС вибухнула російська міна

Поблизу машинного залу енергоблоку №4 окупованої російськими загарбниками Запорізької атомної станції вибухнула російська міна, повідомляє телеграм-канал "Енергодар".

"Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ", - зазначено в повідомленні каналу.

"Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна", - пише канал.

Там зазначили, що дії російських окупантів, які продовжують перетворювати Запорізьку АЕС на військову базу, мінуючи периметр навколо неї, "не можуть не мати наслідків".

Як повідомлялося, на ЗАЕС із вересня 2022 року діє постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії, а її очільник Рафаель Гроссі двічі - у вересні 2022 року та в березні 2023 року - відвідував ЗАЕС "з метою запобігання ядерній катастрофі".

Теги: #вибух #міна #заес

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