Події

13:03 13.04.2023

Міністр освіти виступає за скорочення кількості предметів у школах

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Міністр освіти виступає за скорочення кількості предметів у школах

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає, що кількість предметів у школах має бути зменшена.

"Кількість предметів у школі має бути раціональною, і вона має бути не збільшена, а зменшена", - сказав Лісовий у програмі "Сніданок з 1+1" у четвер, коментуючи можливість повернення у школах початкової військової підготовки.

У цьому контексті міністр зазначив, що в даному питанні є доцільність, але необхідно підходити до цього виважено.

"Для дітей важливо розуміти свою здатність протистояти... Ми не маємо втягувати дітей ментально у війну. Але дати деякі інструменти, звісно, можна. Тому певний рівень підготовки підліткам для старших класів можна дати", - зазначив він.

Теги: #школи #предмети

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