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12:57 13.04.2023

СБУ викрила шахрайську схему приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області

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СБУ викрила шахрайську схему приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області

Служба безпеки України викрила шахрайську схему приватного газотрейдера, яка заподіяла шкоду НАК "Нафтогаз" і могла зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області.

"Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ НАК "Нафтогаз України". Зловмисники завдали збитків державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

У СБУ наголошують, що до організації оборудки причетний топменеджмент столичного підприємства-газотрейдера.

"У 2020 році компанія з Києва уклала угоду з одним із теплогенеруючих підприємств Дніпропетровщини. Незважаючи на умови договору, у середині лютого 2021 року ця столична компанія повністю припинила постачання блакитного палива в регіон", - інформують у СБУ.

У спецслужбі уточнюють, що в ситуацію втрутилася держава, оскільки гарантом безперебійного теплопостачання населення є уряд України.

"Отже, газ для опалення Дніпропетровщини брали із ресурсу "Нафтогазу". Втім, АТ "НАК "Нафтогаз України" не отримало за це кошти. Внаслідок використання приватною компанією з Києва недостовірних відомостей в офіційних документах, усі гроші від теплогенеруючого підприємства Дніпропетровщини пішли на рахунки столичної компанії", - зазначається в повідомленні.

Пізніше чиновники цієї структури легалізували кошти через підконтрольні комерційні структури.

Згідно з повідомленням, задокументовано декілька переказів на особисті банківські картки фігурантів.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили директору, комерційному директору, юрисконсульту компанії-газотрейдера, а також їхньому спільнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводилися спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #сбу #шахрайство #газотрейдер

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