Події

11:29 13.04.2023

Поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври

2 хв читати
Поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври

Печерське управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври.

"До поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій", - ідеться в повідомленні пресслужби ГУ Нацполіції в Києві.

Зазначається, що представники міністерства зафіксували аварійний стан приміщення на території Києво-Печерської лаври, яке є непридатним для експлуатації та має явні ознаки руйнування.

У зв'язку з цим слідчі Печерського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу (Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їхніх частин).

Санкція статті передбачає штраф від 2 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Згідно з повідомленням, наразі тривають слідчі дії з метою притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври та переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди. В УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет Міністрів також 30 березня України визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій і в ООН.

12 квітня комісія Мінкультури з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря, розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування Лаврою представниками УПЦ (МП). У самій УПЦ (МП) пояснюють плачевний стан "Книжкового складу" Києво-Печерської лаври відмовою Мінкультури надати погодження на реставрацію.

Теги: #лавра #розслідування #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 12.04.2023
Комісія Мінкультури розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі

Комісія Мінкультури розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі

12:08 12.04.2023
СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

11:11 12.04.2023
За перешкоджання журналістській діяльності судитимуть архідиякона Києво-Печерської лаври

За перешкоджання журналістській діяльності судитимуть архідиякона Києво-Печерської лаври

08:12 12.04.2023
Мін'юст США почав кримінальне розслідування у зв'язку з витоком секретних документів

Мін'юст США почав кримінальне розслідування у зв'язку з витоком секретних документів

14:23 11.04.2023
Поліція Київщини встановила 15 місць масового поховання та 3 катівні

Поліція Київщини встановила 15 місць масового поховання та 3 катівні

14:02 11.04.2023
Із 1374 тіл загиблих від рук окупантів мирних жителів Київщини досі не впізнано 195 - начальник поліції області

Із 1374 тіл загиблих від рук окупантів мирних жителів Київщини досі не впізнано 195 - начальник поліції області

14:07 07.04.2023
Порошенко: Усі українці чекають і наближають головну звістку про Перемогу

Порошенко: Усі українці чекають і наближають головну звістку про Перемогу

11:38 07.04.2023
Комісія Мінкультури вкотре спробує зайти в корпуси Києво-Печерської лаври 10 квітня

Комісія Мінкультури вкотре спробує зайти в корпуси Києво-Печерської лаври 10 квітня

20:42 04.04.2023
Зеленський: Продовження мандата міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ в Україні - це ще один крок до забезпечення відповідальності держави-агресора

Зеленський: Продовження мандата міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ в Україні - це ще один крок до забезпечення відповідальності держави-агресора

20:33 04.04.2023
Мандат Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування злочинів РФ в Україні продовжено на один рік - резолюція ООН

Мандат Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування злочинів РФ в Україні продовжено на один рік - резолюція ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

ОСТАННЄ

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Міністр освіти виступає за скорочення кількості предметів у школах

СБУ викрила шахрайську схему приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

Ворог перегляне стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року - Генштаб ЗСУ

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

Глава МЗС Румунії: мирні переговори можуть розпочатися тільки тоді, коли Україна буде готова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА