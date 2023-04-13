Поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври

Печерське управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври.

"До поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій", - ідеться в повідомленні пресслужби ГУ Нацполіції в Києві.

Зазначається, що представники міністерства зафіксували аварійний стан приміщення на території Києво-Печерської лаври, яке є непридатним для експлуатації та має явні ознаки руйнування.

У зв'язку з цим слідчі Печерського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу (Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їхніх частин).

Санкція статті передбачає штраф від 2 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Згідно з повідомленням, наразі тривають слідчі дії з метою притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври та переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди. В УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет Міністрів також 30 березня України визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій і в ООН.

12 квітня комісія Мінкультури з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря, розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування Лаврою представниками УПЦ (МП). У самій УПЦ (МП) пояснюють плачевний стан "Книжкового складу" Києво-Печерської лаври відмовою Мінкультури надати погодження на реставрацію.