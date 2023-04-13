Події

10:19 13.04.2023

Уряд Румунії запроваджує обмеження на виплати біженцям з України

1 хв читати
Уряд Румунії запроваджує обмеження на виплати біженцям з України

Уряд Румунії ухвалив постанову, що передбачає нові правила виплат допомоги українським біженцям, заявив спікер уряду Дан Чербунару, повідомляє Digi24.

За його словами, постанова встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям і самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі.

У разі забезпечення проживанням, встановленим місцевими радами, фіксовані суми на харчування та проживання будуть врегульовані підрозділом, що надає житло, залежно від кількості днів.

"Одноразову виплату буде надано тільки в тому разі, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до освітніх закладів", - додав Чербунару.

У такий спосіб уряд намагається стимулювати інтеграцію біженців.

На поточний момент, за даними Чербунару, у Румунії перебувають приблизно 110 тис. громадян України, з них працевлаштовані в країні орієнтовно 5 тис. осіб.

Теги: #обмеження #виплати #біженці #румунія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 13.04.2023
Глава МЗС Румунії: мирні переговори можуть розпочатися тільки тоді, коли Україна буде готова

Глава МЗС Румунії: мирні переговори можуть розпочатися тільки тоді, коли Україна буде готова

03:55 13.04.2023
Румунія з травня обмежить виплати субсидій для українських біженців

Румунія з травня обмежить виплати субсидій для українських біженців

15:45 12.04.2023
Стефанчука просять провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проєкту постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військових

Стефанчука просять провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проєкту постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військових

09:24 12.04.2023
МВФ оцінить вплив поправки про нові виплати та обмеження в держсекторі України

МВФ оцінить вплив поправки про нові виплати та обмеження в держсекторі України

20:22 11.04.2023
Румунські фермери вимагають заборони на ввезення зерна з України та погрожують загальнонаціональними протестами

Румунські фермери вимагають заборони на ввезення зерна з України та погрожують загальнонаціональними протестами

15:13 11.04.2023
Понад 11 млн осіб перетнули українсько-польський кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ

Понад 11 млн осіб перетнули українсько-польський кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ

07:43 06.04.2023
США запровадили санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, обвинувативши їх у хабарництві

США запровадили санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, обвинувативши їх у хабарництві

02:10 06.04.2023
США ввели санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, звинувативши їх у хабарництві

США ввели санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, звинувативши їх у хабарництві

18:47 04.04.2023
Румунія виділить додаткові $800 тис. для зміцнення обороноздатності України

Румунія виділить додаткові $800 тис. для зміцнення обороноздатності України

13:20 04.04.2023
Чехія надала статус тимчасового захисту понад 485 тис. українців від початку повномасштабного вторгнення РФ

Чехія надала статус тимчасового захисту понад 485 тис. українців від початку повномасштабного вторгнення РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

ОСТАННЄ

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Міністр освіти виступає за скорочення кількості предметів у школах

СБУ викрила шахрайську схему приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

Ворог перегляне стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року - Генштаб ЗСУ

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

Поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА