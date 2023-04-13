Уряд Румунії запроваджує обмеження на виплати біженцям з України

Уряд Румунії ухвалив постанову, що передбачає нові правила виплат допомоги українським біженцям, заявив спікер уряду Дан Чербунару, повідомляє Digi24.

За його словами, постанова встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям і самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі.

У разі забезпечення проживанням, встановленим місцевими радами, фіксовані суми на харчування та проживання будуть врегульовані підрозділом, що надає житло, залежно від кількості днів.

"Одноразову виплату буде надано тільки в тому разі, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до освітніх закладів", - додав Чербунару.

У такий спосіб уряд намагається стимулювати інтеграцію біженців.

На поточний момент, за даними Чербунару, у Румунії перебувають приблизно 110 тис. громадян України, з них працевлаштовані в країні орієнтовно 5 тис. осіб.