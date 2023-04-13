У Херсонській області в результаті ворожих обстрілів загинула одна людина, двоє постраждали

У Херсонській області за добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, двоє постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", - написав він у телеграм-каналі.

Наголошується, що внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 - дістали поранення.

Крім того, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні.

Також Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 72 людини.