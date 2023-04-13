Події

08:03 13.04.2023

У Херсонській області в результаті ворожих обстрілів загинула одна людина, двоє постраждали

1 хв читати
У Херсонській області в результаті ворожих обстрілів загинула одна людина, двоє постраждали

У Херсонській області за добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, двоє постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", - написав він у телеграм-каналі.

Наголошується, що внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 - дістали поранення.

Крім того, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні.

Також Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 72 людини.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:03 13.04.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, два мирних жителі загинули

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, два мирних жителі загинули

08:29 13.04.2023
Окупанти вбили одного жителя Донбасу за добу, ще двоє поранені

Окупанти вбили одного жителя Донбасу за добу, ще двоє поранені

08:01 13.04.2023
Окупанти знову обстріляли Очаків Миколаївської області

Окупанти знову обстріляли Очаків Миколаївської області

02:16 13.04.2023
Окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області

Окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області

12:44 12.04.2023
Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Курахівку, поранено одну особу

Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Курахівку, поранено одну особу

08:27 12.04.2023
Унаслідок обстрілів на Донеччині одна людина загинула, поранено вісім

Унаслідок обстрілів на Донеччині одна людина загинула, поранено вісім

08:03 12.04.2023
За добу окупанти випустили 170 снарядів по Херсонській області, поцілили по церквах і ЛЕП, загинула одна людина

За добу окупанти випустили 170 снарядів по Херсонській області, поцілили по церквах і ЛЕП, загинула одна людина

07:55 12.04.2023
Ворог за добу обстріляв дев’ять ОТГ у Сумській області

Ворог за добу обстріляв дев’ять ОТГ у Сумській області

20:11 11.04.2023
У вівторок ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду

У вівторок ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду

12:18 11.04.2023
Російські Су-35 вдарили по Оріхову та Гуляйполю, втрати уточнюються - Єрмак

Російські Су-35 вдарили по Оріхову та Гуляйполю, втрати уточнюються - Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Активи Росії мають піти на компенсацію втрат України

Зеленський зустрівся із сенаторами США

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

ОСТАННЄ

Рада церков засуджує зловживання Росією релігійними почуттями у війні проти України - Держетнополітики

Єрмак провів нараду з питань захисту та безпеки дітей

Окупанти в ніч на четвер запустили С-300 на Слов'янськ, пошкоджено інфраструктуру міста

ЗС України за добу знищили 540 окупантів, 7 артсистем, 10 бойових машин

Активи Росії мають піти на компенсацію втрат України

ССО за допомогою "HIMARS" знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"

Гутерреш "у жаху" від поширеного відео з розправою над українським військовополоненим

ЗС України за добу продовжили відбивати понад 45 атак противника на 4 напрямках

Окупанти збільшили кількість блокпостів і патрулів у Графському Волноваського району Донецької області

Противник за добу здійснив 2 ракетні та 32 авіаудари, також застосовував РСЗВ, є загиблі та поранені серед цивільного населення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА