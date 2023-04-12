Події

20:06 12.04.2023

Зеленський зустрівся із сенаторами США

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Зеленський зустрівся із сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату Конгресу США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі.

"Поінформував про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку. Детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Ми боремося за спільні цінності - свободу і демократію. Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації в Європі та в усьому світі. Продовження такої комплексної підтримки - оборонної і фінансової - є запорукою нашої перемоги над агресором", - написав також Зеленський.

Він подякував сенаторам за візит до України. "Це важливий сигнал підтримки нашої держави та всього українського народу", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #сша #делегація #зеленський

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