США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

Під нові санкції США потрапили віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін і колишній міністр транспорту і генеральний директор Державної транспортної лізингової компанії (ДТЛК) Євген Дітріх, повідомляється на сайті американського Мінфіну в середу.

Загалом під нові санкції потрапили 34 фізичні особи та декілька десятків юридичних осіб і з РФ, і з інших держав.

До американського списку санкцій занесено також "Металоінвест", "Мегафон" та інші компанії групи Алішера Усманова і його партнерів USM (включно з його російською холдинговою структурою).

Разом із "Металоінвестом" до SDN List занесено і виробничі одиниці, що входять до його складу (Михайлівський ГЗК, Лебединський ГЗК, ОЕМК), повідомив підрозділ Мінфіну США, що відповідає за правозастосування у сфері санкцій - OFAC.

OFAC видала традиційні в таких випадках ліцензії на згортання операцій із "Металоінвестом" і "Мегафоном" - на термін до 11 липня 2023 року. У той самий термін необхідно завершити вихід із цінних паперів "Металоінвесту", придбаних до дати впровадження санкцій.

Під санкціями опинилися і менші структури USM - "Аккерманн цемент", "ЮеСеМ Голд", ТОВ "Федорівське", а також ексголова USM Іван Стрешинський і його дружина, кіпрські корпоративні юристи та їхні фірми, які надавали професійні послуги компаніям групи Усманова і партнерів. До SDN List занесено і сина дружини Усманова Ірини Вінер - Натана Вінера, а також компанії, які йому належать. Одночасно з Великою Британією, яка також у середу поповнила санкційний перелік особами і компаніями, пов'язаними з USM, США внесли до SDN List батька і доньку Андрія Скоча - Володимира і Варвару Скоч.

Одночасно OFAC анулювала минулорічну ліцензію, яка виводила з-під дії санкцій компанії, що належать Усманову на 50% і більше, якщо вони прямо не пойменовані в SDN List.

Крім того, США впровадили блокувальні санкції проти Міжнародного інвестиційного банку (МІБ). До SND List також були занесені голова банку Микола Косов, заступники голови правління банку Георгій Нугзарович та Імре Ласлоцкі. Штаб-квартира МІБ розташована в Будапешті.

Також Мінфін США вніс до санкційних списків "Русатом Оверсіз" і президента цієї компанії Євгена Пакерманова. "Русатом Оверсіз" - структура держкорпорації "Росатом".