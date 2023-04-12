Українська авіація за добу завдала 6 ударів по ворогу, ракетники вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки - Генштаб

Українська авіація за добу завдала шести ударів по ворогу, було збито один безпілотник, знищено склад боєприпасів і одну радіолокаційну станцію, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито один ворожий БпЛА типу "Орлан-10", - ідеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці у середу ввечері.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів противника, а також одну радіолокаційну станцію противника.