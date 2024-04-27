Австралія виділяє Україні пакет у 100 млн доларів - міністр оборони Марлз

Віцепрем'єр-міністр - міністр оборони Австралії Річард Марлз анонсував черговий пакет військової допомоги Україні від Австралії в 100 млн доларів.

"Австралія залишатиметься з Україною так довго, як це потрібно, щоб Україна перемогла в цій війні. З цією метою ми сьогодні оголошуємо наступний пакет допомоги Україні вартістю в 100 млн доларів. 50 млн із цієї суми буде спрямовано на системи ППО короткої дальності. Ще 30 млн - на придбання дронів, оскільки Австралія є частиною коаліції дронів із Великою Британією та Латвією. Залишок суми буде спрямовано на закупівлю допоміжного обладнання – від надувних човнів до шоломів і черевиків", - розповів Марлз на спільному брифінгу з прем'єром України Денисом Шмигалем у суботу у Львові.

Він додав також, що Австралія змогла надати Україні боєприпаси класу "повітря - земля".

"Ми розуміємо, що цей конфлікт буде дуже тривалим, і ми надаватимемо більше в майбутньому, тому що ми рішуче налаштовані стояти з Україною так довго, як це буде необхідно", - наголосив міністр.

Як написав у телеграм-каналі Шмигаль, загалом підтримка Австралією України вже становить понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів - це саме військова допомога.

"Дуже цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України", - написав Шмигаль.