Події

16:11 27.04.2024

Австралія виділяє Україні пакет у 100 млн доларів - міністр оборони Марлз

2 хв читати
Австралія виділяє Україні пакет у 100 млн доларів - міністр оборони Марлз

Віцепрем'єр-міністр - міністр оборони Австралії Річард Марлз анонсував черговий пакет військової допомоги Україні від Австралії в 100 млн доларів.

"Австралія залишатиметься з Україною так довго, як це потрібно, щоб Україна перемогла в цій війні. З цією метою ми сьогодні оголошуємо наступний пакет допомоги Україні вартістю в 100 млн доларів. 50 млн із цієї суми буде спрямовано на системи ППО короткої дальності. Ще 30 млн - на придбання дронів, оскільки Австралія є частиною коаліції дронів із Великою Британією та Латвією. Залишок суми буде спрямовано на закупівлю допоміжного обладнання – від надувних човнів до шоломів і черевиків", - розповів Марлз на спільному брифінгу з прем'єром України Денисом Шмигалем у суботу у Львові.

Він додав також, що Австралія змогла надати Україні боєприпаси класу "повітря - земля".

"Ми розуміємо, що цей конфлікт буде дуже тривалим, і ми надаватимемо більше в майбутньому, тому що ми рішуче налаштовані стояти з Україною так довго, як це буде необхідно", - наголосив міністр.

Як написав у телеграм-каналі Шмигаль, загалом підтримка Австралією України вже становить понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів - це саме військова допомога.

"Дуже цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України", - написав Шмигаль.

Теги: #австралія #допомога_україні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:01 26.04.2024
Канада виділить ще 13 мільйонів канадських доларів на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України

Канада виділить ще 13 мільйонів канадських доларів на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України

20:15 26.04.2024
Глава Пентагону оголосив про виділення найбільшого пакета військової допомоги Україні - на $6 млрд

Глава Пентагону оголосив про виділення найбільшого пакета військової допомоги Україні - на $6 млрд

16:52 26.04.2024
Літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом із навченими пілотами та обслуговуючим персоналом - глава Пентагону

Літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом із навченими пілотами та обслуговуючим персоналом - глава Пентагону

18:55 24.04.2024
Байден: Буквально в найближчі кілька годин ми почнемо відправляти в Україну військову допомогу

Байден: Буквально в найближчі кілька годин ми почнемо відправляти в Україну військову допомогу

18:48 24.04.2024
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

18:18 24.04.2024
Байден підписав закон про надання допомоги Україні

Байден підписав закон про надання допомоги Україні

12:18 24.04.2024
У Києві очікують, що законопроєкт про допомогу Україні Байден підпише негайно – Єрмак

У Києві очікують, що законопроєкт про допомогу Україні Байден підпише негайно – Єрмак

17:52 23.04.2024
Посол України в США: Сенат розпочне розгляд законопроєкту про допомогу Україні о 20:00 за Києвом

Посол України в США: Сенат розпочне розгляд законопроєкту про допомогу Україні о 20:00 за Києвом

15:22 22.04.2024
Громадяни Словаччини зібрали понад EUR3 млн на закупівлю снарядів для України

Громадяни Словаччини зібрали понад EUR3 млн на закупівлю снарядів для України

14:31 22.04.2024
Глави МЗС країн ЄС обговорять військову допомогу Україні, становище на Близькому Сході та ситуацію в Судані

Глави МЗС країн ЄС обговорять військову допомогу Україні, становище на Близькому Сході та ситуацію в Судані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора

Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів - Зеленський

Фон Крамон побоюється, що в разі посилення після виборів в Європарламенті позиції радикалів підтримка Україні може ослабнути

Депутат Європарламенту фон Крамон: Україні потрібно включити опозицію у виконавчі органи влади

Окупанти атакували вночі 4 ТЕС в Україні, є постраждалі - ДТЕК

ОСТАННЄ

Під Вовчанськом ворожий дрон влучив у вантажівку, водій важко поранений - Синєгубов

Сирський на зустрічі у форматі Рамштайн розповів про загострення ситуації на фронті та потреби України

Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора

Голові Броварської райадміністрації Майбоженку, який скоїв ДТП із чотирма постраждалими, висунуто підозру

Найближчими днями в Україні трохи потеплішає, місцями пройдуть короткочасні дощі

Шмигаль ознайомився з процесом зведення фортифікацій на кордоні з Білоруссю у Волинській області

Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів - Зеленський

Унаслідок негоди без світла майже 4 тис. споживачів у 28 населених пунктах Сумської області - Міненерго

Пожежа виникла на інфраструктурному об'єкті в Дніпровському районі після удару ворога - голова ОВА Лисак

Ідентифіковано військовослужбовця РФ, причетного до вбивства капітана судна в Голій Пристані 2022 року - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА